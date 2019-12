Kill Bill | Tarantino svela che Bruce Willis poteva essere uno dei protagonisti

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)avrebbe potuto avere tra i suoi, come ha rivelato il regista Quentinavrebbe potuto avere tra i suoianche l'attore, come rivelato dal regista Quentindurante una recente intervista. Il filmmaker, ospite di Reel Blend Podcast, ha parlato del casting compiuto per i due filmndo quali star del cinema avrebbe voluto coinvolgere. Quentinha spiegato: "Ho scritto il personaggio diper Warren Beatty ma non ha funzionato alla fine. E poi ho scelto David Carradine, e in un certo senso l'ho riscritto per lui". Il regista ha poi aggiunto parlando di: "sarebbe stata la mia terza scelta... Quando leggo ...

