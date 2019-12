Ferrovie Sud-Est | Corte di giustizia Ue | “I 70 milioni versati dal ministero dei

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lo stanziamento di 70di euro da parte deldei Trasporti a favore didel Sud Est e la cessione di sue partecipazioni in Fse adello Stato costituiscono aiuti di Stato non notificati alla Commissione europea. Lo ha stabilito ladiUe, che oggi si è espressa sul ricorso presentato da Arriva Italia e altre società di trasporto pubblico contro il decreto del gennaio 2016 deldei Trasporti. Nell’ottobre 2016, Arriva Italia e altre società di trasporto pubblico e ferroviario avevano fatto ricorso al Tar del Lazio contro la decisione deldelle Infrastrutture e Trasporti del gennaio dello stesso anno, che prevedeva lo stanziamento di 70di euro a favore di Fse e il trasferimento dell’intera sua partecipazione in Fse alle Fs, il cui capitale è interamente detenuto daldell’Economia. In cambio, Fs non ha ...

