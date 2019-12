Brooks Nader, la modella di Sports Illustrated si sposa - (Di giovedì 19 dicembre 2019) Sofia Lombardi Brooks Nader si è sposata: la bellissima modella di costumi per Sports Illustrated ha raggiunto il marito all'altare, fasciata in un meraviglioso abito bianco Meravigliosa, in abito bianco di Oscar de la Renta, è la modella Brooks Nader: la giovane si è sposata con il fidanzato Billy. La bellissima è il volto di spicco di Sports Illustrated e, ancora, protagonista della linea costumi. A soli 22 anni, Brooks è una modella molto richiesta e ora già moglie: le celebrazioni hanno avuto luogo a New Orleans, con tanto di parata finale in puro stile Mardi Grass. I 310 ospiti presenti all'evento privato hanno potuto assistere a una cerimonia romantica ma molto elegante, un momento davvero magico per la neo coppia. La modella ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni degli scatti ufficiali della cerimonia e dell'evento, foto acquistate in esclusiva dalla rivista ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brooks Nader