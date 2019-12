Borghi | ”Nel Barcellona bisogna fermare Suarez | non Messi”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019): alsi può fare goal. Gattuso saprà come fare: ecco a cosa stare attenti A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano, DAZN, per parlare della sfida degli ottavi di finale di Champions League tra il Napoli ed il. Queste le parole del giornalista: Speravo non mi capitasse mai un clasico 0-0, cosa che non capitava da 17 anni. Queste squadra giocano pensando alla fase offensiva, c’era qualche lacuna difensiva. Quest’anno ilin 22 partite ha subito 24 gol, quindi le si può fare gol. Nella penultima partita il Real Sociedad ha dominato, contro il Siviglia dominarono solo loro e poi il Barça fa la sua partita vincendo 4-0. Gattuso è un uomo di calcio capace di calarsi in sfide del genere, sicuramente. Nel, non Messi, così si creano difficoltà. Un ...

