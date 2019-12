Allegri | “schemi | tattica | vedere le partite dalla tribuna? Tutte mega puttanate Si fa

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Massimilianoha concesso un’intervista all’emittente “ESPN” in cui spiega la sua filosofia di gioco e non solo. L’ex allenatore della Juventus ha parlato di, calcio come arte e di come riconoscere i migliori giocatori. “In Italia la, gli schemi, sono. Il calcio è arte e gli artisti sono i grandi campioni, non devi insegnargli nulla, li devi ammirare e metterli nelle migliori condizioni di fare bene. È bello quando vedo un grandissimo campione fare grandi giocate. Io in panchina sono spettatore di uno che fa spettacolo. Quando la palla arriva ai Ronaldo, ai Dybala, ai Ronaldinho, Seedorf o Pirlo io devo mettere in condizione gli altri di far arrivare la palla a questi ma poi quando loro hanno la palla decidono loro cosa fare”. C’è chi sostiene chesi veda meglio il gioco, con una ...

