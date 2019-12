Vende Dvd pirata e percepisce reddito di cittadinanza | sequestro della finanza

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiI militariGuardia didi Caserta, in esecuzione di un provvedimento di perquisizione delegato dalla ProcuraRepubblica di Santa Maria C.V., hanno sequestrato oltre 200 supporti magnetici riprodotti e messi in commercio in violazionenormativa a tutela del diritto d’autore. L’operazione di polizia giudiziaria ha riguardato un disoccupato di Casagiove, percettore tra l’altro deldi, in casa del quale i militari hanno scoperto un vero e proprio laboratorio illegale di riproduzione audiovisiva: 5 dispositivi di masterizzazione per DVD, 2 personal computer ad alte prestazioni dotati di modernissimi SSD, hard disk esterni ed interni per una capacità complessiva di circa 20.000 Gigabyte, un raccoglitore con le locandine dei ...

