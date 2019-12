Olmo Schnabel, figlio di Julian, produce film per la generazione Z (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dice che è imbarazzante, e triste, che il volto dell’America sia quello di Donald Trump, e che il Paese non creda più a un futuro di possibilità. Olmo Schnabel, figlio di Julian, l’artista e regista, con il quale ha lavorato sul set di Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità, ha 25 anni ed è il produttore dell’unico film statunitense accettato nella sezione Orizzonti dell’ultima Mostra del cinema di Venezia: Giants Being Lonely, realizzato con l’amico Grear Patterson. Una storia sui disagi e le difficoltà dei teenager che sopravvivono ai margini della periferia americana, senza un lieto fine. *Leggendo degli Schnabel si capisce che la famiglia è la partenza di tutto: come è stato crescere così?* «È vero, siamo sei fratelli e sorelle, molto legati fra di noi, con tre madri diverse e un padre ...

