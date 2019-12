Nel cibo scaduto una polverina per farlo sembrare fresco | nove arresti

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Mettevano additivi nel, e poi lo rivendevano come fossetra Cassino e Frosinone. I reati contestati sono di associazione per delinquere, truffa, commercializzazione nell'ambito dell'Unione Europea di prodotti alimentari contraffatti in modo pericoloso per la salute pubblica, contraffazione e falsificazione di documenti di identità.

matteosalvinimi : Ma se arrivi nel nostro Paese e non ti va bene il presepe o il cibo te ne torni da dove sei venuto, perché non dobb… - beppe_grillo : Cosa mangeremo nel 2029? Ecco il cibo che troveremo nel nostro piatto! - MarcoGMazza : RT @SalaLettura: Nel freddo polare,la gente,sperduta nei villaggi,chiusa nelle case”dietro la cortina di grandi alberi incipriati dalla bri… -