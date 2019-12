Migranti | Salvini indagato per sequestro di persona | “Rischio fino a 15 anni”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)rischiaa quindici anni di carcere perdiper il caso della Gregoretti. Il Tribunale dei Ministri di Catania chiede l’autorizzazione a procedere., il Tribunale dei Ministri di Catania chiede al Parlamento l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteoper il caso della nave Gregoretti. Il leader della Lega, come ha rivelato ai microfoni di Fuori dal Coro, in oda su Rete 4, rischiaa 15 anni perdi. La richiesta di autorizzazione a procedere sarà analizzata il prossimo anno.: “Sarei colpevole di reato didi, rischioa 15 anni di carcere” Mostrando la lettera con la richiesta di autorizzazione a procedere,ha rivelato di essereperdiper l’episodio della nave Gregoretti. “Mi è ...

