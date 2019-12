La Lega chiede un comitato di salvezza su 5 emergenze nazionali

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Se non vogliono ascoltare la, almeno ascoltino il grido d'allarme del Paese. È l'ultima variazione dell'appello alla maggioranza che Matteo Salvini, inascoltato, ripete ormai da giorni. Incontrando i cronisti al Senato il segretario leghista, chiarisce la natura della sua offerta di un "dinazionale" e sottolinea di non essere disponibile ad alcun 'governissimo'. "Ovviamente io non penso a nessun governo - scandisce -. Noi non sosterremo nessun governo con Renzi, Di Maio e Zingaretti. Noi vogliamo semplicemente avanzare delle proposte. L'unico governo possibile dopo questo lo decidono gli italiani. Non penso neanche lontanamente a un altro presidente del Consiglio che non passi dal voto popolare". "Se non vogliono ascoltare la, ascoltino le imprese, i liberi professionisti, i sindacati", dice. "Questo governo pecca, oltre che d'incapacità, di ...

MarcoBellinazzo : L'ex presidente della Serie A Micciché al Corsera: 'Quando Malagò mi ha chiesto di occuparmi della Lega commissaria… - calabrian19 : RT @LegaNelCuore: Ditemi se siamo un paese normale! ?? #Lega al Top nei sondaggi? Ecco: #Salvini «Rischio fino a 15 anni di carcere, è una… - BUMP_urto : RT @peterkama: Catania, blocco nave Gregoretti: il Tribunale dei ministri chiede autorizzazione a procedere per Salvini A rivelarlo lo stes… -