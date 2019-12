Inzaghi ha una vendetta da consumare | Nesta una “Strega da scacciare”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sono sfidati una sola volta da quando hanno appeso entrambi le scarpe al chiodo. E’ successo due stagioni fa, partita secca, in occasione del preliminare play off 2017/18.sulla panchina del Venezia esu quella del Perugia, arrivato in corsa dopo gli esoneri in serie di Giunti e Breda. Gara senza appello: tre a zero in favore dei lagunari, con reti di Stulac, Modolo e Pinato. Vantaggio Pippo e palla al centro, in attesa di sabato prossimo quando torneranno a incrociarsi al “Ciro Vigorito“. Benevento contro Frosinone, prima contro la terza del campionato, una sfida non affatto banale. Proveranno a superarsi per allungare le rispettive serie positive. Sette i risultati utili ottenuti dai giallorossi dopo la caduta di Pescara. Sei vittorie e un pareggio, quello di Castellammare di Stabia, per un totale di 19 ...

