Gloria Rosboch | la cassazione conferma le condanne a Obert e Defilippi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Marco Della Corte Lasi è infine pronunciata sulle sorti giudiziarie di Gabrielee R: rispettivamente esecutore materiale e complice del delitto Lain via definitiva lea 30 e 18 anni di reclusione per Gabrielee R, rispettivamente assassino e complice dell'omicidio di, l'insegnante 49enne scomparsa il 13 gennaio 2016 dall'abitazione di Castellamonte, nel Canavese, in cui viveva assieme agli anziani genitori. Come si legge dall'agenzia AGI, la prima sezione penale dellaha rigettato i ricorsi da parte dei due imputati contro la sentenza della corte d'appello di Torino che nel 2018 avevato i 30 anni per, riducendo di 3 mesi la pena di 19 anni originariamente pervista per. Gabriele, ex studente di, aveva promesso a ...

