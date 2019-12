Fasano | due incendi e due attentati in 4 mesi ma il pub distrutto ora riapre grazie

Leggi la notizia su repubblica

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La città, sindaco in testa, si è mobilitata per il Ciporti. "Volevamo lasciare tutto - dice il titolare, Giorgio Baccaro - perché abbiamo due figli e vogliamo viver tranquilli. La forza ce la stanno dando le persone altrimenti avremmo già abbandonato e lasciato senza reddito...

