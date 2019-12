Eruzione White Island | adolescente ustionato si sveglia dal coma e scopre la tragedia

Leggi la notizia su newnotizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unsopravvissuto alla terrificanteha scoperto la morte dei genitori solo dopo essersi rito dal. Lo scorso 9 dicembre il vulcano di(Nuova Zelanda) si è rito con una violentache ha generato la fuoriuscita di materiale piroclastico. In quel momento sull’isola erano scesi i passeggeri … L'articolosidallaNewNotizie.it.

infoitestero : Eruzione in Nuova Zelanda: tutte identificate le 18 vittime del vulcano White Island - marconeri61 : RT @ingv_president: L’eruzione del vulcano Whakaari (White Island, Nuova Zelanda) del 9 dicembre 2019 - SBSitalian : La Nuova Zelanda si è fermata per un minuto di silenzio alle 2:11pm per ricordare le vittime dell’eruzione vulcanic… -