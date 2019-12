Caso Gregoretti | Di Maio | «Voteremo per l’autorizzazione a procedere contro Salvini»

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il Movimento 5 Stelle voterà per l’autorizzazione anei confronti del segretario della Lega Matteo. A confermarlo è il capo politico Luigi Di, durante la puntata di Porta a Porta in onda oggi 18 dicembre. Ieri il leader del Carroccio aveva comunicato in diretta Tv che il Tribunale dei Ministri di Catania aveva chiesto l’autorizzazione adi lui, per il reato di sequestro di persona relativo al blocco di 131 migranti a bordo della navelo scorso luglio. «Non si tratta di fare o non fare un favore a qualcuno», ha detto il capo politico del Movimento Luigi Di, ospite a Porta a Porta. «Stiamo parlando di una nave bloccata a luglio, quando gli altri Paesi europei che venivano chiamati si offrivano per la redistribuzione dei migranti», spiega oggi il leader grillino. La Giunta Domani, 19 dicembre, la Giunta delle ...

fattoquotidiano : Migranti, Salvini: “Io indagato? Chissà se M5s voterà al Senato come nel caso Diciotti. Vicenda Gregoretti è della… - Agenzia_Ansa : #Migranti, il Tribunale dei ministri accusa #Salvini sul caso Gregoretti. #M5S annuncia l'ok all'autorizzazione a… - MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini: 'Caso Gregoretti come Diciotti, come voterà M5s?' #migranti -