Mattino | De Laurentiis perdona anche i capi della rivolta

(Di martedì 17 dicembre 2019) C’è stata una svolta non da poco nei rapporti tra il presidente Dee i calciatori del Napoli. Dopo giorni di silenzio e di promesse di violente punizioni, con le cause per le multe e i danni sui diritti d’immagine che hanno monopolizzato l’attenzione dei calciatori, ora la pace sembra fatta. Secondo l’edizione di oggi delinfatti Deavrebbe fatto piazza pulita delle multe eto perfino iCosì come promesso dal presidente nell’incontro con i calciatori: chiaro che serve la riscossa ed è evidente che non ci sono più alibi per questa squadra che deve pensare solo al campo. E la prestazione con il Parma non viene considerata del tutto negativa. I danni di immagine per la ribellione al ritiro sono evidenti,ma il Napoli sembra intenzionato a passarci sopra. E non solo nei confronti di chi allaè ...

