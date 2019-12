Manovra | Giulio Tremonti a Coffee Break | Cappa infinita di regole | un colpo per

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unache non aiuta l'Italia, ma la affonda. Almeno secondo, l'ex super-ministro, che ospite asu La7 smonta la propaganda di M5s e Pd sulla legge di Bilancio. L'analisi dell'ex inquilino di via XX Settembre è impietosa: "Molto debito, molte tasse, un po' di tagli.

La7tv : #coffeebreak Manovra, Giulio Tremonti: 'Non l'ho letta, mi sembra più lunga del solito. Quello che vedo è una cappa… - Giulio_Firenze : RT @SarahConnor_18: Lo 'spaccio di stato' toglierebbe l'ossigeno alle mafie,capre ignoranti come la merda. Ma è meglio andare in chiesa e p… - Giulio_Firenze : Mai che in questo Paese la classe politica mostri un briciolo di lungimiranza. Manovra, Casellati boccia la norma… -