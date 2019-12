Lazio | ore di apprensione | brutto incidente | la tragedia di due calciatrici

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lavola nel campionato di Serie A, il club biancoceleste è reduce dall’incredibile successo nel finale contro il Cagliari, succede tutto nel recupero per la squadra di Simone Inzaghi grazie alle reti messe a segno da Luis Alberto e Caicedo. Me nelle ultime ore la gioia è stata ‘spezzata’ da una brutta notizia, due ragazze si sono schiantate contro un albero mentre stavano tornando a casa dopo una serata ad un pub, coinvolte Martina Oro, 20 anni, e Ilenia Matilli, 18 anni, promessa dellacalcio femminile, per Martina che era alla guida non c’è stato nulla da fare, la ragazza è morta sul colpo, l’amica è stata subito trasportata in ospedale in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni pare che le due ragazze, a bordo di una Matiz, hanno superato un’auto e mentre nel momento in cui si sono rimesse in corsia le gomme hanno ...

