Fondi russi | Cassazione | ok a sequestro audio di Savoini al Metropol

(Di martedì 17 dicembre 2019) La, accogliendo la richiesta del Pg, ha confermato ildi chiavette e cellulari con il filedell’hoteldi Mosca, disposto dalla magistratura di Milano a carico del leghista Gianluca. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito dell'inchiesta per corruzione internazionale su presuntialla Lega tramite una fornitura di greggio con lo sconto. Respinto il ricorso della difesa diIl filedella durata di un'ora e un quarto è stato registrato all'hoteldi Mosca il 18 ottobre 2018, ed è stato consegnato ai pm da un giornalista dell'Espresso che, avvalendosi del segreto professionale, non ha rivelato da chi lo ha avuto. Per questo la difesa di- rappresentato dall'avvocatessa Lara Pellegrini - ha fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che si tratta di un documento inutilizzabile. Ma per la Procura di ...

