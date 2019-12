Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Su Repubblica, Mauriziocommenta ildiche si è tenuto ieri. “Le palline nell’urna di, quelle che non si riescono mai a svitare, stavolta sembrano gli ovetti di cioccolato con dentro la sorpresa: un giocattolino per la Juve, un pupazzetto che forse sorride all’Atalanta. Solo ilil: però, ragazzi, Messi non è solo una sventura di avversario, è un collirio, un modo per rifarsi gli occhi. Tanto vale goderselo e poi vada come vada”. Va benissimo alla Juve, che non poteva sperare di beccare avversario migliore. “il Lione è giovane ma modesto, ha un paio di giocatori rotti (i migliori) e possibilità di qualificarsi assai vicine allo zero”. Proprio contro il Lione Sarri potrebbe riconfermare il tridente, scrive. L’Atalantail Valencia “che è rognoso, gioca in uno stadio- fortezza ma ...

napolista : Crosetti: il Napoli trova il mostro nell’ovetto del sorteggio di Champions E’ andata benissimo alla Juve. L’Atalant… - SiamoPartenopei : Repubblica, Crosetti: 'Il Napoli ha trovato il mostro nell'urna di Champions ma Messi è un modo per rifarsi gli occ… - pazzoperrep : Sport. Un eccitatissimo Marco Azzi racconta la vigilia dell'esordio di #Gattuso sulla panchina del Napoli. Il Cro… -