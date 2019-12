Contrae l' Hiv in laboratorio | ricercatrice fa causa a due università

Contrae l’Hiv durante la tesi in laboratorio - denuncia due Atenei : Una ragazza laureatasi in una Università del Veneto ha fatto causa a due Atenei dopo aver contratto il virtus dell’Hiv durante la preparazione della tesi di laurea. La ragazza si sarebbe ammalata durante le attività di laboratorio svolte in un’università straniera, dove manipolava “pezzi” del virus per svolgere il suo lavoro a sostegno della tesi di laurea. Come riporta il sito del Corriere, la ragazza ha chiesto un risarcimento milionario ...

Studentessa Contrae Hiv in laboratorio : due atenei denunciati : Dopo sette anni di dolore e solitudine, ha deciso di denunciare la sua storia in tribunale (e di raccontarla al Corriere della Sera): una giovane Studentessa italiana – che vuole mantenere l’anonimato – ha contratto il virus dell’Hiv in un laboratorio in cui svolgeva ricerche per la tesi di laurea. Così sostiene, e ha portato in giudizio (al Tribunale di Padova, competente per territorio) due università, una italiana e una straniera, in cui ...

