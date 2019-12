Calciomercato Juventus | è addio | torna nella sua ex squadra

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), Mattia Perin è vicino al ritorno al Genoa per il prossimo gennaio Mattia Perin è arrivato nell’estate del 2018 alladal Genoa per 12 milioni di euro più bonus. Nell’agosto scorso, dopo sole nove presenze, avrebbe dovuto trasferirsi al Benfica salvo poi saltare la trattativa. Ora, però, pare sia sempre più vicino … L'articolo, èsua exproviene da www.inews24.it.

JuveLiveit : Calciomercato Juventus, sirene francesi per Higuain - LucaFioretti13 : ?? Secondo @SkySport, #Juventus e #Genoa starebbero trattando per il ritorno in Liguria di Mattia #Perin ????. L’estre… - JuvMe : CONFERENZA STAMPA DEL MISTER... #itstimeforjuvandme #juvandme #Juventus #serieatim #bianconeri #adidas #ucl… -