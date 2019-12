Wanda Nara | ‘Soffro la differenza d’età con Mauro Icardi’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “La verità è che soffro lacon, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”. E’ unainedita quella che emerge dall‘intervista concessa a Repubblica. La moglie e manager diIcardi, ex giocatore dell’Inter, commentatrice sportiva a Tiki Taka e prossima commentatrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.in lacrime a Verissimo: ‘Non sono una strega. Ivana Icardi? Non è sincera’ View this post on Instagram About last night And today is #mybirthday A post shared by(@icardi) on Dec 10, 2019 at 10:13am PSToltre a svelare il motivo dei suoi abiti e pose sexy, mostrando il fianco a una debolezza finora ...

