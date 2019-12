Sul caso Cucchi la Difesa sia responsabile civile

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) "Chiediamo di poter citare comeil ministero dellaquale organo di riferimento dell'Arma dei carabinieri". Lo ha detto in aula l'avvocato Diego Perugini, legale di uno dei tre agenti della polizia Penitenziaria assolti in via definitiva perché ingiustamente accusati del pestaggio di Stefano. Alla richiesta si sono associati anche i legali degli altri agenti della polizia Penitenziaria. Il ministero della, nell'ambito del processo agli 8 carabinieri accusati dei "depistaggi" legati alla morte di, e' anche parte

giornalettismo : Il commento di Matteo #Salvini sul caso Banca #PopolarediBari. Dice che la #Lega è contraria al #bailin per evitare… - reportrai3 : A #Report domani (lunedì) ore 21.20 @RaiTre l'inchiesta sul caso #Csm, che ha coinvolto alte sfere della magistratu… - fattoquotidiano : Regionali Emilia, il caso della locandina della Lega da cui è stata cancellata la Borgonzoni. Bonaccini: “Sul terri… -