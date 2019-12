Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Loitaliano segna un nuovonell’: neloltre 560 milioni di bottiglie vendute all’Estero. Loitaliano è sempre più apprezzato all’Estero e nelregistrerà ildi vendite. Come riporta un’analisi della Coldiretti, quest’anno oltre confine saranno vendute oltre 560 milioni di bottiglie. Unstorico per le bollicine, con un balzo del 9%. https://www.youtube.com/watch?v=nOXTg3firsw I maggiori consumatori diSe l’Italia ovviamente è e resta la patria dello, all’Estero le bollicine italiane faranno da padrone nei brindisi, superando nettamente lo champagne, il quale tuttavia spunta ancora prezzi superiori. Fuori dai confini nazionali i consumatori più appassionati sono gli inglesi che non sembrano essere stati scoraggiati dalla Brexit e sono nelil primo ...

NewsMondo1 : Spumante da record, export cresciuto del 9% nel 2019 - zazoomblog : Record storico spumante nel mondo batte champagne - #Record #storico #spumante #mondo - zazoomnews : Record storico spumante nel mondo batte champagne - #Record #storico #spumante #mondo -