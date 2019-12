Sprangate e lancio di bottiglie | scontri a Cagliari-Lazio

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Violentia Bonaria, alla periferia di, alla vigilia della partita di serie A tradie tafferugli tra i tifosi delle due squadre. In particolare, sono sei i tifosi dellaaggrediti a, in via Milano, poco distante della Sardegna Arena, dove stasera si gioca. Appena scesi da un taxi i supporter biancocelesti hanno trovato ad attenderli un gruppo di tifosi delarmati di cinghie. L'aggressione è durata pochissimi minuti, poi itani sono scappati.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912162119-e--di--gli--a-20191216 video 19225683.mp4A chiamare le forze dell'ordine è stato un passante. I tifosi laziali, da quanto si apprende, non hanno fornito alcuna indicazione agli agenti delle Volanti e della Digos. Dei sei, uno ...

