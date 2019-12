Reddito di cittadinanza | Napoli record | più della somma di Lombardia e Veneto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– E’ quella dila provincia italiana con il maggior numero di percettori die pensione di, con quasi 120.000 beneficiari (118.193, esclusi coloro che hanno avuto la domanda accolta ma cheè in seguito decaduta). Lo scrive l’Osservatorio Inps sul, secondo il quale ilha più percettori rispetto all’insieme di(84.952) e(30.531). La Campania ha quasi 200.000 percettori die pensione die con oltre 196.000 persone che hanno il beneficio concentra quasi un quinto di tutti i percettori in Italia. Sono 1.066.000 le domande die pensione diaccolte dall’Inps tra aprile e novembre. Tra queste 51.681 sono decadute, e quindi le famiglie beneficiarie di(890.756) e pensione di(123.673) sono nel complesso 1.014.429. Anche questo dato ...

Mov5Stelle : A 7 mesi dall’entrata in vigore della legge sul Reddito di Cittadinanza oltre un milione di nuclei familiari hanno… - lucianonobili : “Se sono stati cancellati aumenti di tasse assurdi, il merito è di @ItaliaViva. Adesso dobbiamo approvare il piano… - fattoquotidiano : Palermo, compensi camuffati da rimborsi spese per volontari di una onlus. In undici ricevevano anche il reddito di… -