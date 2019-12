Ori and the Will of the Wisps potrebbe girare a 120 FPS su Xbox Series X

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ori and theof the, il sequel di Ori and the Blind Forest mostrato ai TGA 2019, è disponibile per il preordine digitale su Microsoft Store. Il gioco costa solo $ 30 e sarà lanciato l'11 marzo 2020. Tuttavia, sembra che ci siano altre notizie interessanti riguardo il futuro di questo titolo.Su Reddit, l'utente Decoraan ha pubblicato uno screenshot di ResetEra in cui il game director Thomas Mahler ha affermato che, a livello interno, il team sta lanciando l'idea di una patch per i 120 frame al secondo (FPS) per la versioneX:"Internamente stiamo anche sviluppando l'idea di creare forse una versione diof theche supporti 120 Hz suX, ma spetterà a Microsoft decidere, quindi sentitevi liberi di twittare a Phil su questo. Penso che sarebbe bello se Ori fosse uno dei primi titoli ad entrare nella nuova era dei giochi per console che supportano ...

