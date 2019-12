Ognuno è perfetto | trama | cast e trailer della fiction su Rai 1 con Edoardo Leo

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019): su Rai 1 arriva lain tre puntate conLeo Su Rai 1 sbarca una nuovache si propone di abbattere barriere, stereotipi e pregiudizi. Si chiamae va in onda su Rai 1 per tre prime serate a partire da lunedì 16 dicembre 2019. Con la regia di Giacomo Campiotti, la serie tv racconta l’avventura di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down e vede come protagonisti undavvero ricco di attori molto amati dal pubblico –Leo, Cristina Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli e Piera degli Espositi – accompagnare un gruppo di artisti esordienti.è ambientata a Torino e, liberamente ispirata alla serie belga Tytgat Chocolat, è stata realizzata grazie alla collaborazione di Film Commission Torino Piemonte e con il contributo dei Fondi europei stanziati dalla Regione Piemonte, per una ...

