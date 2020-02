Mandzukic, Paratici apre al Milan con condizioni favorevoli (Di lunedì 16 dicembre 2019) Mandzukic sarà sicuramente il nome caldo del calciomercato invernale. Proprio la Juve ha fatto sapere al Milan della possibilità di una cessione anche a un club italiano. I rapporti tra Juventus e Milan, sono buonissimi e tra i due club si stanno vivendo attimi di distensione, con confronti, scambi di idee sul mercato, reciproca collaborazione. Stando a quanto riporta la testata calciomercato.com in questi giorni il nome di Mandzukic è tornato d’attualità nello scenario italiano, e proprio con il Milan. Messo ai margini della squadra da Maurizio Sarri si pensava a una destinazione straniera per il giocatore, Premier League o Cina. Il Milan temporeggia ancora, aspettando una risposta definitiva da Ibrahimovic ma sta alla finestra, essendo la proposta arrivata proprio dai bianconeri. Nell’affare Mandzukic potrebbe infilarsi anche Demiral, il centrale della Juve, poco ... milanworld

