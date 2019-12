Lazio pazzesca | segna due gol nel recupero e ribalta il Cagliari 1-2

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sì, laè forte e può stare in alto a lungo. Stavolta fino alla fine. Nella gara tra le squadre più in forma del campionato i capitolini passano 2-1 ae lo fanno nel modo più incredibile. Simeone porta avanti i sardi al 7′, gli ospitino al 93 e al 98′ con Luis Alberto e Caicedo. E la Sardegna Arena mastica amaro dopo aver accarezzato una vittoria che sarebbe valsa il quarto posto in classifica. E, invece, finisce 1-2 nonostante la grande qualità mostrata ancora una volta dai sardi, che perdono dopo una striscia di 13 partite. Zero timori reverenziali e aggressione immediata anche al cospetto del fortissimo undici di Simone Inzaghi. E’ proprio l’avvio da centometrista dei rossoblù a spingere l’inerzia verso il. Lapassa il primo tempo a palleggiare, ma la immediata pressione dei tre giocatori offensivi del...

caronte78 : Pazzesca lazio ???? - FlavioRavella : Finisce qui Cagliari 1 vs LAZIO 2 (Luis Alberto l, Caicedo). Pazzesca vittoria della Lazio!! Dajè Dajè!!! #CagliariLazio -