Cyberwar e sicurezza informatica | ecco cosa c’è da sapere

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La definizione migliore diè quella di Carlo Jean e dell’ex ministro Paolo Savona, presa dal loro libro Intelligence Economica (Rubbettino, 2011): “Lainclude tutte le forme di attacco e di difesa nel cyberspazio. E’ un’estensione della guerra elettronica nei suoi aspetti sia offensivi che difensivi (contromisure, intercettazioni, ecc.) che difensivi (contro-contromisure, crittografia, firebreak, ossia sbarramenti per impedire l’accesso alle reti e alle banche dati) e va strettamente coordinata con essa. Può costituire una forma sia autonoma sia ausiliaria di lotta. Ha finalità sia politico-strategiche che economiche. In entrambi i settori, le reti informatiche agiscono come moltiplicatori – e anche come generatori –di potenza economica e militare”. E ancora: “Laè estremamente dinamica, rapida e imprevedibile. Annulla il valore della ...

StopSecretM : L'era della #cyberwar: è possibile che le minacce informatiche siano armi che i governi utilizzano in una nuova for… - BLeeJones : RT @CyberDomain: [La sicurezza nella cyber dimension (DirICTo Vol. 1) (Italian Edition)] has been published on CyberWar - Il volume è una g… - CyberDomain : [La sicurezza nella cyber dimension (DirICTo Vol. 1) (Italian Edition)] has been published on CyberWar - Il volume… -