Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Learriveranno tutte inper? Per l'appuntamento sotto l'albero del 24 dicembre non manca davvero tanto e per chi si appresta ad acquistare sul sito di Jeff Bezos qualche offerta della vetrina delle feste, sarà un bene tenere a mente ildelle spedizioni garantite dal grande store. Chi non ha nessun abbonamento Prime ma vuole approfittaredella spedizione gratuita, non dovrà andare oltre mercoledì 18 dicembre per gli acquisti. La specifica modalità di consegna in effetti, pur garantendo il servizio gratuito su ordini superiori ai 29 euro, non avviene se non entro 4 o 5 giorni lavorativi. Per questo motivo, proprio l'appuntamento di dopodomani è l'ultimo utile prima della vigilia di. Discorso abbastanza simile per le spedizioni standard entro tre giorni lavorativi che non potranno essere inoltrate oltre giovedì 19 ...

OptiMagazine : Consegne #Amazon in tempo per Natale? Solo secondo il calendario ufficiale - antonellaad_ : @AmazonHelp salve, se indicato le consegne avvengono anche in tarda serata? Il corriere Amazon è passato più volte… - NFinanziamenti : Amazon, sciopero in vista in Germania: a rischio le consegne di Natale#startup -