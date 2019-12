Ciclismo | Sofia Bertizzolo correrà nel 2020 con la CCC-Liv

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Era ormai tutto fatto per il suo passaggio alla Movistar. Invece un problema dell’ultimo secondo aveva fatto saltare tutto, proprio quandosembrava essere pronta al grande salto nel circuito UCI Women’s World Tour. Ora però sono cambiati gli scenari: è arrivata un’altra offerta di lusso, irrefutabile. La giovanissima azzurra, classe 1997, quarta all’ultimo Giro delle Fiandre,per la CCC-Liv, raggiungendo la compagna di Nazionale Soraya Paladin. Le parole dell’azzurra: “Sono estremamente contenta di questo trasferimento e sono anche grata alla CCC-Liv, poiché il team ha sempre mostrato interesse per me. Questa squadra è una buona scelta per me, perché posso fare un passo successivo nella mia carriera con loro. Sono felice di poter lavorare con le migliori ciclisti come Ashleigh Moolman-Pasio e Marianne Vos e di poter imparare da ...

lufg_17 : RT @ciclo21: La italiana Sofia Bertizzolo cierra la plantilla del @CCCLivTeam para 2020 | - ciclo21 : La italiana Sofia Bertizzolo cierra la plantilla del @CCCLivTeam para 2020 | - cyclingoo : ?? CicloMercato 2020, Sofia Bertizzolo ha firmato con la CCC-Liv di Marianne Vos / By @spaziociclismo… -