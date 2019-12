Castello di Natale di Piazza Libertà | deserta anche la seconda procedura

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Ennesimo flop per ildidi. Laaperta sul Mepa da parte degli uffici comunali è andata. Laera stata aperta a 15 player. Nessuno di questi si è detto disponibile a procedere all’istallazione per una cifra inferiore ai 95mila euro. Ad oggi presso laprincipale di Avellino dunque non ci sarà l’attrazione decantata dal sindaco Gianluca Festa nelle scorse settimane. Non è detta l’ultima parola con lo stralcio del, ma che venga confermato il video-mapping. L'articolodidilaproviene da Anteprima24.it.

