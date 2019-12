Benevento | fuochi d’artificio illegali | sequestrati 120 kg dalla GdF

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiOltre centoventi kg di, destinati ai festeggiamenti per le imminenti festività natalizie, sono statiGuardia di Finanza di. Durante l’espletamento di specifica attività in materia di “controllo del territorio” in San Giorgio del Sannio (Bn), una pattuglia di militari del Gruppo di, insospettita da movimenti anomali di persone nelle immediate vicinanze di un’attività commerciale, vi accedevano, constatando la libera vendita di materiale pirotecnico. Controlli piu’ approfonditi hanno poi permesso di accertare la presenza di un deposito, non di immediata individuazione, ove erano custoditi numerosi cartoni di artifici esplodenti in assenza delle basilari misure di sicurezza necessarie allo stoccaggio degli ingenti quantitativi. Gli inquirenti hanno trovato il deposito sprovvisto di impianti ...

