Alessandro Florenzi | si avvicina l’addio | “Domani vi faccio discorso strappalacrime”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sembra sempre più vicino l’addio dialla Roma. Dopo 17 anni in giallorosso, tra giovanili e prima squadra, il centrocampista che anni fa era considerato come la possibile prossima bandiera romanista dopo gli addii di Totti e De Rossi è pronto a lasciare la capitale. Non si sa ancora quale sia, sempre che ci sia qualcosa di definitivo, la destinazione del giocatore, ma al termine della vittoria casalinga con la Spal, nella quale ha disputato un’ottima partita e confezionato l’assist per il gol di Mkhitaryan, dopo le critiche dei tifosi nelle ultime settimane, un messaggio social del compagno di squadra, Nicolò Zaniolo, ha lasciato intendere che l’addio potrebbe essere imminente: “Ti meriti tutto il meglio. Grande capitano, ti voglio bene”. Molti hanno interpretato il messaggio non solo come un attestato di stima, ma come un saluto. ...

