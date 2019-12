Scala celebra Placido Domingo | e’ standing ovation

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Agli irriducibili che lo hanno applaudito per oltre 18 minuti, in piedi,ha concesso e improvvisato l'aria 'No puedo ser' della zarzuela 'La cameriera del porto' di Sorozabal, a cappella e con la buca dell'orchestra dell'Accademia dellaormai vuota e i fiori lanciati dalla platea sul palco delladi Milano. E'. Del #metoo e delle polemiche che hanno portato il cantante spagnolo a dimettersi dell'Opera di Los Angeles non v'e' traccia. Poco prima, dopo un bis del 'Salve o re' di Macbeth, il baritono spagnolo, sullo stesso palco dellain cui debutto' il 7 dicembre del 1969 con l'Ernani, ha ripercorso parte del repertorio verdiano nel concerto di Gala in occasione del suo 50/o anniversario. L'ouverture del Nabucco, eseguita dall'orchestra diretta dal maestro Evelino Pido', e poi 'Pieta', rispetto e amore' e 'Sappia la sposa mia' della ...

