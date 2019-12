Juve vola col tridente | 3-1 all’Udinese

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lantus schiera ile torna alla vittoria dopo due turni. Nello scontro tra gli amici Maurizio Sarri e Luca Gotti, i bianconeri battono 3-1 l'Udinese. Il tris nel primo tempo, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo - cinque reti nelle ultime quattro partite - e al gol di Leonardo Bonucci allo scadere dei primi 45'. Deludenti i friulani, pericolosi quando ormai era troppo tardi e in gol allo scadere con Pussetto. Sarri sfrutta il momento migliore per provare ile per dare spazio alle seconde linee. Con la difesa friulana ad attendere le iniziative bianconere, Ronaldo, Dybala e Higuain, quest'ultimo il migliore in campo, hanno avuto spazio e tempi per creare trame di gioco articolate, supportati da Bentancur, schierato al posto dello squalificato Pjanic, e da un Rabiot ancora lontano dalla forma migliore ma comunque in crescita. La partita si sblocca dopo 9', ...

