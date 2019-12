Gattuso | «Guai a parlare di sfiga» VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), le parole del tecnico del Napoli, ieri all’esordio sulla panchina azzurra, dopo la sconfitta contro il Parma Esordio amaro per Rinosulla panchina del Napoli. Gli azzurri infatti sono usciti sconfitti dal San Paolo per 1-2 contro il Parma. Continua quindi il periodo negativo dei partenopei. Ecco le parole del mister in conferenza stampa. «Non voglio sentire la parola sfortuna. Tante volte con un po’ di malizia in più si può fare meglio». Leggi su Calcionews24.com

