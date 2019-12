Conferenza stampa Inzaghi | «Col Cagliari voglio una reazione»

Leggi la notizia su calcionews24

Simone, allenatore della Lazio, ha parlato inper presentare la partita di domani contro il. Ecco le parole del tecnico biancoceleste: GARA – «Partita difficilissima perché troviamo una squadra che sta facendo bene. Non mi limiterei solo a parlare di entusiasmo, perché ilha anche tanta qualità. Ha dimostrato di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario».– «Quella di Maran è sì la squadra rivelazione, è organizzata e ha un ottimo allenatore. La società sarda ha fatto un buon mercato in estate. La rosa a disposizione è profonda e farei attenzione a tutti i reparti». EUROPA – «La squadra ha fatto una buona settimana. In mezzo abbiamo avuto la trasferta di Rennes, ma ...

