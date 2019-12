Calcio: Inter raggiunta dalla Juventus

ora appaiate in vetta: a Firenze nerazzurri raggiunti al 92'squadra viola (1-1). La gara si sblocca in avvio,già all'8': Brozovic inventa per Borja Valero, il grande ex, che insacca sul primo palo. Reazione viola, Handanovic (14') fa il miracolo su Badelj.I nerazzurri raddoppiano con Lautaro (39'),in contropiede, ma Lukaku parte in fuorigioco.Dragowski salva sul belga (43'). Nella ripresa,l'sembra in controllo. Lukaku (73') si divora il raddoppio, Vlahovic,entrato per Chiesa, si inventa il pari (92')(Di domenica 15 dicembre 2019)