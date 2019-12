Uccelli morti in Galles | trovati più di 200 corpi

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Mistero nel cielo del. Più di 200sono statisu una strada di campagna nei pressi di Bodedern, un villaggio nella parte occidentale di Anglesey, isola nel Mare d’Irlanda e conteae. A fare la macabra scoperta è stata Hannah Stevens. La donna ha detto di aver visto lo stormo volare sopra la sua testa soltanto un’ora prima. Poi ha notato sulla strada gli animali. Questo l’ha lasciata molto confusa e preoccupata su tutto ciò che poteva essere successo. Dopo averlo detto al suo compagno, Dafydd Edwards, i due hanno voluto documentare il fatto con un video.inLa vicenda è accaduta martedì 10 Dicembre 2019. La polizia e la locale agenzia per la fauna stanno indagando per capire cosa sia successo ma al momento è tutto avvolto nel mistero più totale. “Non sappiamo come sia successo. Ci sono circa 225 storni ...

