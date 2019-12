Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si è conclusa da poco la fase finale della garaa tecnica liberadi, in Svizzera. In questa competizione che apre il weekend elvetico dideldi sci dia vincere è stata la svedesein 2’38″54 davanti alla norvegese Maiken Caspersen Falla e all’americana Sophie Caldwell, divise sostanzialmente da uno spazio minimo al traguardo e la cui posizione è stata determinata dal fotofinish. Il livello di sorpresa è davvero molto alto, perché la, quartaai Mondiali junior di Lahti di inizio anno, aveva preso parte fino ad ora a un’unica gara didelsua Svezia, a Falun, ed in quest’occasione è stata capace di beffare con estrema autorità big decisamente più affermate. Rilevante anche il secondo posto di Caldwell, rimasta vittima di una cadutaparte iniziale della ...

OA_Sport : Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2019: nella sprint femminile la ventenne Linn Svahn sorprende tutte le big, ita… - LoSport24 : Sport invernali, sci di fondo: come vederlo su DAZN - OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2019 in DIRETTA: cominciano i quarti di finale! Pellegrino sfida Klaebo, tra le don… -