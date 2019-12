Sardine a S.Giovanni su note Bella Ciao

Tanti under e tanti over. Piazza Sansi riempie di "anticorpi della democrazia", come recitano cartelli e magliette, alla manifestazione delle ''. Nessuna bandiera di partito e nessun palco al centro, ma un camioncino con amplificatore alla maniera degli street corner inglesi. "E' stata la voce dei giovani a riportarci a un presente di speranza e di lotta",dice la presidente dell'Anpi Carla Nespolo, "Odio gli indifferenti", aggiunge citando Gramsci.E parte. Volti noti confusi tra la folla.(Di sabato 14 dicembre 2019)