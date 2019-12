Milan Sassuolo | un test per il pressing di Pioli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ildinon dovrà fallire il primocontro il. La squadra di De Zerbi ha un eccezionale possesso palla Ildiè in evidente crescita, e le ultime vittorie lo hanno dimostrato. Contro il Bologna, si sono visti miglioramenti nel, come per esempio nel recupero palla su Tomiyasu che ha portato al rigore. Ilè una squadra che esaspera la costruzione dal basso, che cerca di muovere le linee rivali per trovare spazi alle spalle della pressione. Contro la Juventus, i neroverdi sono stati efficaci, facendo girare a vuoto gli avversari. Sarà quindi interessante valutare l’evoluzione delin un cono tattico simile. Leggi su Calcionews24.com

