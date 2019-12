Maltempo | vento oltre 100 chilometri all’ora al Sud | danni e disagi Una donna in

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) In tutto il Sud si sono registrate forte raffiche di, anchei 100orari, che hanno provocatoe feriti. Si sono verificati, seppur lievi, nell’area archeologica di Pompei, mentre le Eolie sono isolate da due giorni. Problemi anche in altre zone della Sicilia, della Sardegna e della Calabria. Nel potentino, a Lauria, una giovane di 28 anni è in condizioni gravissime dopo la tromba d’aria che ieri ha colpito la zona causando il distacco di una parte del tetto del palazzetto dello sport “PalaAlberti”: il materiale è finito su un fabbricato adiacente, adibito a palestra, dove si trovavano otto persone rimaste ferite ferite. Fra di loro anche la figlia dell’ex governatore della Basilicata, Marcello Pittella. Nelle ultime ore ilsembra aver concesso una tregua, ma la conta deiè già cominciata. L’episodio più grave è ...

