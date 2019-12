Le sardine sotto vuoto e i loro 10 inutili comandamenti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Massimiliano Parente Era tanto che lo aspettavo, e finalmente lehanno enunciato ilprogramma, con punti molto concreti, dall'economia alla salvezza del pianeta. Certo, bisogna saperli leggere, per questo ci sono io, e credetemi, è un decalogo della Madonna. Non la Madonna di Salvini, la Madonna delle, comunque sia una Madonna. Anzitutto «i numeri valgono più della propaganda», per carità, un po' un'arma a doppio taglio, perché se Salvini prende il trenta per cento e leil tre, pace, contano i numeri. Questa affermazione magari andrebbe leggermente migliorata, ma chi sono io per dirlo? Una sardina? No, e dunque se l'hanno scritto avranno ragione, hanno studiato, cavolo. Comunque «è possibile cambiare l'inerzia di una retorica populista. Come? Utilizzando arte, bellezza, creatività e ascolto». Tradotto in pratica: Troppe tasse? Ti vai a ...

repubblica : Sardine sotto la Mole, almeno 35 mila in piazza Castello per il flash mob [aggiornamento delle 20:21] - repubblica : Sondaggi: Lega sotto al 30 per cento, Sardine boom tra i giovani - repubblica : Sardine sotto la Mole, quaranta mila in piazza Castello per il flash mob [aggiornamento delle 23:28] -