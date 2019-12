Fiorentina | Montella | “E’ stata una settimana particolare per tutti…”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Sono caduto tante volte nella mia vita. Tante, e mi sono sempre rialzato. Noi allenatori sappiamo che molto spesso siamo i colpevoli, a volte realmente, a volte un po’ meno ma fa parte del gioco. Io sono carico, sono lucido, ho una grossa voglia di rivalsa e quindi sotto questo punto di vista sono molto sereno”. Parla così il tecnico dellaVincenzonella conferenza stampa della vigilia della sfida tra i viola e l’Inter di domani. “E’unaper me, per la squadra, per la società ma anche per i tifosi, e soprattutto per Franck Ribery che ha dimostrato di essere veramente un grande uomo in questi giorni. Con l’Inter sarà una partita di altissimo livello. Mi aspetto una squadra forte, che anche con merito si sta contendendo con la Juve la vetta della classifica. E’ una squadra che ha ...

