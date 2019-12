Cosa intende fare Conte riguardo alla Popolare di Bari

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) "L'obiettivo è la massima tutela dei risparmiatori, rafforzare il sistema creditizio del Sud altrimenti il Sud non può ripartire, e ne approfitteremo per rilanciare la Bancadi. Non tuteleremo nessun banchiere. Non agiamo a protezione dei banchieri". Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione critica che investe l'istituto pugliese, uno dei principali del Mezzogiorno con oltre 3 mila dipendenti.è tornato a parlare del consiglio dei Ministri convocato ieri per analizzare la questione. "Abbiamo ragionato affidandola a strumenti normativi e deciso di convocarci a breve" ha detto per poi soffermarsi su un'altra necessità: "Sollecitiamo le azioni di responsabilità. Non possiamo permetterci che queste situazioni si concludano senza nomi e cognomi". La direzione su cui operare ...

